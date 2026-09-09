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Van’da ot yangını

Van’da ot yangını
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Van’ın Çaldıran ilçesinde araziye bırakılmış ot yığınında çıkan yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Van'ın Çaldıran ilçesinde araziye bırakılmış ot yığınında çıkan yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Takindere Mahallesi'nde araziye bırakılmış kuru otlar henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 1 saatlik müdahale sonucu çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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