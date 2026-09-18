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Van’da örtü üstü yangını

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Van’da örtü üstü yangını
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Van’ın Tuşba ilçesinde çıkan örtü üstü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan örtü üstü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün gece ilçeye bağlı iskele Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü üstü yangını çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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