Van'da Odunluktaki Yangın Evlere Sıçramadan Söndürüldü
Bahçesaray ilçesindeki Veligöl mezrasında bir evin odunluğunda çıkan yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ambarda bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bahçesaray ilçesi Arvas Mahallesi'ne bağlı Veligöl mezrasında ikamet eden F.B. isimli vatandaşın odunluğunda yangın çıktı. Henüz çıkış sebebi tespit edilemeyen yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangın evlere sıçramadan söndürüldü. Ambarda bulunan çok sayıda malzeme yanarak kullanılamaz hale geldi. - VAN

