Van'da Odunlukta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Sönmez Sokak'ta bir odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, bitişik evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında odunlukta bulunan yakacak ve bazı malzemeler yandı. - VAN