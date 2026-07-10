Van'daki narkotik operasyonunda 333 kilogram skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'da jandarma ekiplerince icra edilen narkotik operasyonunda 333 kilogram 'skunk' ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; sürücülüğünü, yabancı uyruklu şahısların yaptığı bir TIR ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağının belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda; 333 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı