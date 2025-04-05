Çığ altında kalan ve 60 metre sürüklenen kayakçı kendi imkanlarıyla kurtuldu

Van'ın Gevaş ilçesinde bir grup kayakçı, dün metrelerce karın bulunduğu 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'na tırmandı.

ALTINDA KALDIĞI ÇIĞDAN KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Yaklaşık 4 saat süren zorlu tırmanışla zirveye ulaşan kayakçılar, bir süre mola verdikten sonra yüksek eğimli bölgeden snowboard ile slalom yaparak inmeye başladı. Bu sırada zirveye yakın noktada düşen çığın altında kalan Şahabettin Gün, kar yığınıyla bir süre sürüklendikten sonra kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

O ANLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çığdan son anda kurtulan Gün'ün arkadaşları da farklı bir güzergahtan iniş yapmak zorunda kaldı. Çığın düşmesi ve kayakçının kurtulduğu o anlar, drone ile görüntülendi.

"YAKLAŞIK 60 METRE SÜRÜKLENDİĞİMİ TAHMİN EDİYORUM"

Kayakçı Gün, AA muhabirine, Artos Dağı'nın dik bir yamacından iniş yaparken kar kütlelerinin kırıldığını fark ettiğini söyledi. Bir anda çığın ortasında kaldığını belirten Gün, şunları kaydetti: "Son anda kendimi sağ tarafa attım. Yine de çığdan kurtulamadım. Yaklaşık 60 metre sürüklendiğimi tahmin ediyorum. Paniğe kapılmadığım için kendi imkanlarımla çıkmayı başardım. Sorun yaşamadan çığdan çıktım. Arkadaşlarımın da korktuğunu fark ettim. Bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz."