Van'da trafik kazası: 2 yaralı
Van'ın Gevaş ilçesinde yağmur nedeniyle minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Kuskunkıran Tüneli çıkışında meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 13 AAD 966 plakalı minibüs, yağmurun etkili olduğu bölgede devrildi, kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı