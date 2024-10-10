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Van'da kaybolan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş 13 gün önce kaybolmuştu. Genç kızın yurttan ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı. Rojin Kabaiş'in yurttan çıkış anında, giriş-çıkış kartını okuttuğu ve yanında valiz/çanta olmadığı görülüyor.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDE ARANIYOR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan Rojin'in turnikeden geçtiği görülüyor. Ayağında sarı renkli terlikleri bulunan ve o sırada telefonla ilgilenen Rojin'in güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.Yaklaşık 13 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş için arama çalışmaları, Van başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde devam ediyor.

Van'da kaybolan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - 3.Sayfa

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van

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