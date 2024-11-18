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Van'da Kaya Düşmesi Faciası: Bir Çoban Hayatını Kaybetti

Van'da Kaya Düşmesi Faciası: Bir Çoban Hayatını Kaybetti
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Van'ın Çatak ilçesinde dağdan yuvarlanan kaya parçalarının altında kalan iki çobandan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Olayın ardından kurtarma çalışmaları yapılırken, ulaşım zorluğu yaşandı.

Van'ın Çatak ilçesinde dağdan yuvarlanan kaya parçalarının altında kalan 2 çobandan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Alacayer Mahallesi kırsalında meydana geldi. Davut İnçamur ve Yakup İnçamur kendilerine ait hayvanları Bekirağa Yaylası'nda otlatmaya çıkardı. Çobanlar dinlenmek ve yağan yağmurdan korunmak için durdukları sırada dağdan kopup yuvarlanan kaya parçalarının altında kaldı. 2 çocuk babası Davut İnçamur (32) hayatını kaybederken, 5 çocuk babası Yakup inçamur (45) yaralandı. Yakup İnçamur'un olayı yakınlarına bildirmesi üzerine yakınları yetkilileri arayarak yardım talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE, sağlık ve Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla arama kurtarma çalışması başlattı. Çobanların bulunduğu alana yol olmadığı için ulaşım güçlükle sağlandı. Havanın kararması ve yağışın devam etmesi nedeniyle çobanlar olay yerinden yola 4 saat sonra indirilebildi. Yaralı çoban ambulansla Çatak Devlet Hastanesine götürülürken, hayatını kaybeden çobanın cansız bedeni de hastane morguna götürüldü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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