Van'da Katırla Uyuşturucu Operasyonu: 97 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Van'da Katırla Uyuşturucu Operasyonu: 97 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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Van'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda, İran'dan katırla getirilen 97 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı ve tahkikat sürüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda İran'dan katırla getirilen 97 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İran'dan katırla yurda uyuşturucu madde sokulacağı bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile şüpheli şahsı takibe aldı. Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi Dereboyu bölgesine giriş yapan şüpheli, ekiplerce yakalandı. Uyuşturucuyla ilgili gerçekleştiren iki ayrı operasyonda 97 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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