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Van'da Kapalı Kasa Kamyonet Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Van'da Kapalı Kasa Kamyonet Takla Attı: Sürücü Yaralandı
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Van'ın Erciş ilçesinde kapalı kasa bir kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde kapalı kasa kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı TOKİ evleri mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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