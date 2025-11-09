Haberler

Van'da Kamyonetten 4 Kilo 400 Gram Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Erciş ilçesinde polis ekipleri kapalı kasa kamyonette yaptıkları aramada 4 kilo 400 gram esrar ele geçirirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 4 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kapalı kasa hafif ticari kamyonette narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada sağ arka lastiğe gizlenmiş 4 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Erciş Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
