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Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Van'da trafik kazası: 5 yaralı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde hafif ticari kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde hafif ticari kamyonet ile otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimi öğrenilemeyen kapalı kasa hafif ticari kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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