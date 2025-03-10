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Van'da Kaçakçılıkla Mücadele: 23 Kişiye İşlem Yapıldı

Van'da Kaçakçılıkla Mücadele: 23 Kişiye İşlem Yapıldı
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Van Emniyet Müdürlüğü, yaptığı operasyonlarla gümrük kaçağı çok sayıda malzeme ele geçirirken 23 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Van'da polis ekipleri 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirirken olayla ilgili 23 kişi hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 2-9 Mart tarihleri arasında 5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda 4 ton 438 litre muhtelif temizlik maddesi, bin 910 paket sigara, 97 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen taş, sikke, obje, 60 şişe alkol, 35 adet elektronik sigara, 10 adet cep telefonu aksesuarı kulaklık, şarj aleti ele geçirildi. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği ile 1 adet gaz tabancası ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 11 olay kapsamında 23 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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