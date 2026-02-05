Haberler

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Tuşba ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, 18 adet cep telefonu ve 10 adet kablosuz kulaklık ele geçirildi. Piyasa değeri 1 milyon 120 bin TL olan ürünlerle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 18 adet cep telefonu ve 10 adet kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tuşba ilçesinde 2 ev ve 1 iş yerine yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri 1 milyon 120 bin TL olan gümrük kaçağı; 18 adet cep telefonu ve 10 adet kablosuz kulaklık ele geçirilmiştir. Şüpheliler M.A. (25), F.A. (52) ve S.B. (25) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

