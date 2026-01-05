Haberler

Van'da kaçak sigara ele geçirildi

Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2.210 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Muradiye ilçesi Payköy Mahallesi mevkiinde icra edilen faaliyet neticesinde 2 bin 210 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınıştır. Şüpheli Y.B. (44) ve O.K. (26) isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

