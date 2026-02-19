Haberler

Van'da 531 litre kaçak motorin ele geçirildi

Van'da 531 litre kaçak motorin ele geçirildi
Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 531 litre kaçak motorin ve birçok ekipman ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 531 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Akaryakıt kaçakçılığı kapsamında Edremit ilçe merkezinde R.A. (51) isimli şahsın ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde; 531 Litre Motorin (Marker'sız), 113 adet 20 litrelik bidon, 36 adet 10 litrelik bidon, 30 adet 20 litrelik bidon, 1 adet yakıt pompası, 3 adet elektrikli hidrofor, 2 adet metal huni ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli R.A. (51) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
