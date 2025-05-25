Van'da Kaçak Avcılıkla Mücadelede 15 Ton İnci Kefali Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak avlanmış 15 ton 820 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Su Ürünleri Kanunu uyarınca inci kefalinin üreme döneminde (15 Nisan-15 Temmuz) korunması/kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığınca karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları ile göl ve derelerde su araçları, ayrıca termal kameralar ile 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak her türlü arazi ve iklim şartlarında koruma ve önleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 18-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında bir haftalık süreçte 32 olaya müdahale edilmiş; 11 bin 810 kilogram avlanmış balık, 4 bin 10 kilogram canlı balık, 3 adet şişme bot, 6 adet tırıvırı ağ, 879 metre ağ ele geçirilmiştir. 29 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, toplam 621 bin 553 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN