Van'da 31,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 31,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca ortak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi kırsalında yapılan çalışmada 30 kilo 610 gram toz skunk ve 941 gram toz esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmış ve adli işlemlere başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanımın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı