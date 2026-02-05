Haberler

Van'da bir ayda 224 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da jandarma ekiplerinin ocak ayında yürüttüğü operasyonlar sonucunda toplamda 224 kilo 745 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 138 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Van'da jandarma ekiplerince ocak ayında yürütülen çalışmalar sonucunda 224 kilo 745 gram uyuşturucu madde, 4 bin 108 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca ocak ayı içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında birçok operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucunda 172 kilo 022 gram skunk, 25 kilo 435 gram metamfetamin, 24 kilo 387 gram eroin, 2 kilo 087 gram esrar, 719 gram afyon sakızı, 95 gram bonzai, 4 bin 108 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirilerek muhafaza altına alınmış, 138 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

