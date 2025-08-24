Van'da Jandarmadan Kaçakçılığa Geçit Yok
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen silah ve fişekler arasında bir adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, bir adet tabanca ve bir adet av tüfeği bulunuyor.
Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda silah ve fişek ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarına yönelik 18-24 Ağustos tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 57 adet tabanca fişeği, 221 adet fişek ve 8 adet şarjör ele geçirdi. Yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa