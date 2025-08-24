Van'da Jandarmadan Kaçakçılığa Geçit Yok

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda silah ve fişek ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarına yönelik 18-24 Ağustos tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 57 adet tabanca fişeği, 221 adet fişek ve 8 adet şarjör ele geçirdi. Yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - VAN