Van'da sentetik hap ve kaçak sigara ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda sentetik hap ve kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiindeki yol kontrol noktasında icra edilen faaliyette neticesinde; 760 adet sentetik uyuşturucu hap ve 120 ml sentetik uyuşturucu ilaç ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Muradiye ilçesi Alparslan mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 470 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli A.D. (22) ve S.Ç. (45) hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN