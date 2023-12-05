Üye Girişi
Haberler

Van'da Jandarma Operasyonunda 52 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 52 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplamda 35 olayda 55 şahıs yakalandı ve 6 kişi tutuklandı. Ayrıca, esrarın yanı sıra metamfetamin, sentetik ecza hap, kaçak akaryakıt, tabanca, av tüfeği, fişek, cep telefonu ve kaçak sigara da ele geçirildi.

Van'da 52 kilogram esrar ele geçirildi

VAN - Van'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda 52 kilo esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde toplam 35 olayda 55 şahıs yakalanmış olup 6 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda; 51 kilogram 02 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza hap, 310 litre kaçak akaryakıt, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 7 adet fişek, 11 adet cep telefonu ve 3 bin 616) paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara 'Huzurunuz, Mutluluğumuzdur' parolası ile kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Van Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ALES 3 SINAV SONUÇLARI: 2023 ALES sonuç sorgulama ekranı! Nuray Karaoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi! Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak? GTA 6 hangi platformlara çıkacak? GTA 6 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya 2 Fragmanı İzle! Ölüm Dünya 2 ne zaman vizyona girecek, konusu nedir? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu! İSKİ BARAJLARDA SON DURUM | 5 Aralık Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GTA 6 TRAILER (FRAGMAN) TÜRKÇE İZLE! GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir? Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları! SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ne Gemiler Yaktım YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yabani YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aile YENİ BÖLÜM (23. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title