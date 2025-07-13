Van'da Jandarma Operasyonu: 11 Tutuklama

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan 11 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 2 bin 157 devriye icra edilmiş, 71 bin 845 şahıs ve 69 bin 902 aracın kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 38, hırsızlık suçundan 5, kaçakçılık suçundan 5, uyuşturucu madde suçundan 8 ve diğer suçlardan 33 kişi olmak üzere toplam 89 şahıs yakalanmış olup 11 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN