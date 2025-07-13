Van'da Jandarma Operasyonu: 11 Tutuklama
Van'da jandarma tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde toplamda 11 kişi tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 71 bin 845 kişi ve 69 bin 902 araç kontrol edildi.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan 11 kişi tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 2 bin 157 devriye icra edilmiş, 71 bin 845 şahıs ve 69 bin 902 aracın kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 38, hırsızlık suçundan 5, kaçakçılık suçundan 5, uyuşturucu madde suçundan 8 ve diğer suçlardan 33 kişi olmak üzere toplam 89 şahıs yakalanmış olup 11 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa