Van'da Jandarma Ekipleri 13 Şüpheliyi Tutukladı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda değişik suçlardan yakalanan 13 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen faaliyetlerde 2 bin 176 devriye görevi icra edildiği belirtildi. 69 bin 41 şahıs ve 72 bin 542 aracın kontrol edildiği belirtilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 8, hırsızlık suçundan 2, kaçakçılık suçundan 4, uyuşturucu madde suçundan 1, diğer suçlardan 25 şahıs olmak üzere toplam 40 şahıs yakalanmış olup, 13 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN