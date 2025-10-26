Haberler

Van'da İzinsiz Define Avına Baskın: 3 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Van'ın Çaldıran ilçesinde, izinsiz define arayan üç kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyon sonucunda dedektör ve kazma gibi define avında kullanılan ekipmanlar ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde izinsiz define arayan şahıslar jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçuna yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çaldıran ilçesi Umuttepe Mahallesi kırsal kesiminde gerçekleştirilen operasyonla V.Ç. (37), B.Ç. (35) ve N.Ç. (28) isimli şahıslar izinsiz define ararken suçüstü yakalanmışlardır. Şüphelilerle birlikte; 1 adet dedektör, 1 adet kazma ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler N.E. (41), Y.D.(37) hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefetten adli işlem yapılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
