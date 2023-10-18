Van'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ), İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını protesto etti.

Van'da 50 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ üyeleri, düzenlenen basın açıklamasıyla İsrail'in saldırılarını lanetledi. Hazreti Ömer Camii avlusunda öğle namazını müteakip düzenlenen basın açıklamasına Van SDİ üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Basın açıklamasını okuyan Van SDİ Dönem Başkanı Mehmet Ali Uca, dün gece yüzlerce masum sivilin olduğu Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombaladığı alçak terör saldırısını lanetlediklerini belirtti. Katliamda ölen Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Uca, "Bir asırdan uzun bir süredir Siyonist işgalci çetenin Filistin halkına ve topraklarına yönelik uyguladığı sistematik işgal ve katliam devam etmektedir. Topyekün bir soykırım hedefiyle hareket eden işgalci Siyonistler, her geçen gün işgali genişletmekte, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı necis postallarıyla kirletmekte, bu kutsal beldenin kutsiyetini hiçe saymakta ve adeta bütün bir İslam alemine meydan okumaktadır. Filistin halkı, soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzetini ve şerefini korumaktadır. Her gün şehit vermesine rağmen, direnişi cephe cephe büyüten Filistin halkının şanlı direnişini selamlıyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki mazlum olmak erdem değildir, zulme karşı direnmek erdemdir. Erdemli Filistin halkının haklı mücadelesinde muvaffak olması için dualarımızı gönderiyoruz. Yüce Allah yardımcıları olsun, onları muzaffer kılsın" dedi.

SDİ üyeleri daha sonra okunan duanın ardından alandan ayrıldı. - VAN