Van'da İki Kardeşin Öldüğü Saldırıyla İlgili 7 Kişi Tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde 2 kardeşin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili 7 kişi tutuklanırken, başsavcılık tarafından gizlilik kararı getirildi.

6 Eylül günü Erciş ilçesine bağlı Van Yolu Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin önündeki araca silahla düzenlenen saldırı sonucunda M.E.D. ve M.D. isimli kardeşler hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca tasarlayarak kasten öldürme suçu çerçevesinde yürütülen soruşturmada, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde elde edilen bulgular ve incelenen kamera kayıtları doğrultusunda saldırıyla ilişkili oldukları değerlendirilen, 7 şüpheli olay tarihi itibariyle yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise tespit ve yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dahilinde gizlilik kararı verildiği ve sürecin tüm yönleriyle titizlikle devam ettiği belirtildi. - VAN