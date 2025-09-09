Haberler

Van'da İki Kardeşin Öldüğü Saldırıyla İlgili 7 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden iki kardeşle ilgili 7 kişi tutuklandı. Olayın ardından başsavcılık tarafından gizlilik kararı alındığı bildirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde 2 kardeşin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili 7 kişi tutuklanırken, başsavcılık tarafından gizlilik kararı getirildi.

6 Eylül günü Erciş ilçesine bağlı Van Yolu Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin önündeki araca silahla düzenlenen saldırı sonucunda M.E.D. ve M.D. isimli kardeşler hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca tasarlayarak kasten öldürme suçu çerçevesinde yürütülen soruşturmada, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde elde edilen bulgular ve incelenen kamera kayıtları doğrultusunda saldırıyla ilişkili oldukları değerlendirilen, 7 şüpheli olay tarihi itibariyle yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise tespit ve yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dahilinde gizlilik kararı verildiği ve sürecin tüm yönleriyle titizlikle devam ettiği belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cephede günlük tutup tek tek yazmış! İşte bir Türk subayının gözünden Çanakkale Savaşı

Günlük tutup tek tek yazdı! İşte bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibi ya da kiracı olmak fark etmiyor, aidatını ödemeyene icra ve haciz geliyor

Ev sahibi ya da kiracı fark etmiyor! Ödemeyene icra ve haciz kapıda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.