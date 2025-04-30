3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı

Van'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Van'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muradiye ilçesinde 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.A., yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 'Bir Yabancıyı Ülkeye Sokmak veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlamak' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, polis ekiplerimizce yakalanarak Patnos Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.