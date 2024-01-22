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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu: Cep telefonu ve elektronik sigara ele geçirildi

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, gümrük kaçakçılığı malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda 79 adet cep telefonu, 167 adet cep telefonu aksesuarı, 258 adet elektronik sigara ve diğer suç unsurları bulundu.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda gümrük kaçakçığı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 79 adet cep telefonu, 167 adet cep telefonu aksesuarı, 258 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. 6114 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda ise 12 adet ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Resmi Belgede Sahtecilik suçundan da 2 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 6 olay kapsamında 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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