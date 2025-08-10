Van'da Gümrük Kaçağı Malzemelere Büyük Darbe

Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı birçok malzeme ele geçirildi. 36 olayda 43 şahıs yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 36 olayda 43 şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda 5 bin 130 paket kaçak sigara, 11 adet elektronik sigara, 3 kilogram nargile tütünü, 2 adet cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 8 adet mermi, 56 kilogram çay ve 287 adet muhtelif kaçak eşya (mutfak malzemesi, elektronik eşya, oyuncak) ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
