Van'da Gümrük Kaçağı Malzemelere Büyük Darbe
Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı birçok malzeme ele geçirildi. 36 olayda 43 şahıs yakalandı.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 36 olayda 43 şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda 5 bin 130 paket kaçak sigara, 11 adet elektronik sigara, 3 kilogram nargile tütünü, 2 adet cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 8 adet mermi, 56 kilogram çay ve 287 adet muhtelif kaçak eşya (mutfak malzemesi, elektronik eşya, oyuncak) ele geçirilmiştir" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa