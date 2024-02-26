Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 3 bin 24 paket sigara, 587 adet puro, 273 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 9 olay kapsamında 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN