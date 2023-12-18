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Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında sigara, cep telefonu, elektronik sigara, puro, cinsel içerikli malzeme ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 bin 535 paket sigara, 405 adet cep telefonu, 100 adet cep telefonu aksesuarı, 367 adet elektronik sigara, 43 adet elektronik sigara likiti, 181 adet puro, 367 adet cinsel içerikli malzeme, bin adet makaron ve 6 adet pasaport ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 14 olay kapsamında 24 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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