Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'ın Tuşba ve Başkale ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Yapılan açıklamada, akaryakıt kaçakçılığı kapsamında 178 litre motorin, çeşitli yakıt malzemeleri ve 717 adet gümrük kaçağı eşya bulunduğu bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Akaryakıt kaçakçılığı kapsamında Tuşba ilçe merkezinde F.N. (49) isimli şahsın ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde; 178 litre motorin (marker'sız), 9 metre yakıt hortumu, 70 adet 20 litrelik bidon, 3 adet 10 litrelik huni, 1 adet boş jelikan, 1 adet elektrikli hidrofor, 3 adet metal huni, 187 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiindeki yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet neticesinde, piyasa değeri 3 milyon 181 bin TL olan 717 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler A.M.(27) ve N.D. (29) ile F.N. (49) isimli şahıslar hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
