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Van'da Göçmen Kaçakçılığına Operation: 10 Organizatör Yakalandı

Van'da Göçmen Kaçakçılığına Operation: 10 Organizatör Yakalandı
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Van Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan 10 organizatörü yakaladığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 1 araç ele geçirilirken, 1 organizatör tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda 10 organizatör yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, suçta kullanılan 1 araca el konulmuş, 1 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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