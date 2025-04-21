Van'da Göçmen Kaçakçılığına Operation: 10 Organizatör Yakalandı

Van'da göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda 10 organizatör yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, suçta kullanılan 1 araca el konulmuş, 1 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN