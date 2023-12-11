Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu: 8 tutuklama

Van'da yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 organizatörden 8'i tutuklandı.

- Van'da 8 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 organizatörden 8'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda, 3 organizatör hakkında adli işlem yapılmış 8 organizatör tutuklanmıştır" denildi.