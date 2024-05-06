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Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Tutuklama

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Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 organizatörden 4'ü tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, operasyonların devam ettiği belirtildi.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 organizatörden 4'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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