Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama
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Van'da gerçekleştirilen operasyonda, 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' ile suçlanan 7 organizatörden 3'ü tutuklandı. Emniyet, düzensiz göçmenlerin yakalanması ve insan kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 organizatörden 3'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda 7 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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