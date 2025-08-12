Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Organizörden 3'ü Tutuklandı
Van Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda toplam 11 organizatör hakkında adli işlem yapıldığını ve bunlardan 3'ünün tutuklandığını açıkladı.
Van'da göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmada gözaltına alınan 11 organizatörden 3'ü tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Temmuz 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 11 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa