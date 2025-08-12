Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Organizörden 3'ü Tutuklandı

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Organizörden 3'ü Tutuklandı
Güncelleme:
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Temmuz 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 11 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
