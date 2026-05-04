Haberler

Van'da farklı suçlardan 43 kişi tutuklandı

Van'da farklı suçlardan 43 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranması bulunan 43 şahıs yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranması bulunan 43 şahıs yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet yivsiz av tüfeği, 4 adet kesici delici alet ele geçirilmiştir. TCK 188 ve 191 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 626 adet sentetik hap, 21,4 gram bonzai, 1,8 gram marihuana, 120,6 gram esrar, 1048 gram skunk ve 4,6 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 130 şahıs yakalanmış, 444 bin 380 TL adli para cezası ve 126 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD savaş gemisi vuruldu

İran dediğini yaptı! ABD savaş gemisi vuruldu
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Kimler var kimler! İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı

Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı