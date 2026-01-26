Haberler

Van'da ev yangını
Muradiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonrası kontrol altına alındı. Yangında birçok malzeme kullanılamaz hale gelirken, evde büyük çapta hasar oluştu.

Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın Ünseli Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerinde olay yerine Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında birçok malzeme yanarak kullanılmaz hale gelirken, evde büyük çapta hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
