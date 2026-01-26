Van'da ev yangını

Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın Ünseli Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerinde olay yerine Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında birçok malzeme yanarak kullanılmaz hale gelirken, evde büyük çapta hasar meydana geldi. - VAN