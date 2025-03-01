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Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 10 Göçmen ve 1 Şüpheli Yakalandı

Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 10 Göçmen ve 1 Şüpheli Yakalandı
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Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen polis operasyonunda, bir minibüste 10 düzensiz göçmen ile 1 şüpheli kişi yakalandı. Operasyon, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalara kapsamında yapıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada 10 düzensiz göçmen ile 1 şüpheli yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı Grup Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde şüpheli bir minibüsü takibe alan ekipler, şehir merkezi girişinde durdurup arama yapıldı. Yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 10 kaçak göçmen ile 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın işlemleri yapılmak üzere Erciş Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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