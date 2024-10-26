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Van'da Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Van'da Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen evi tamamen sardı ve evdeki eşyaları da kullanılamaz hale getirdi.

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçenin Alabayır Mahallesi 7059 Sokakta meydana geldi. Güneş R. isimli şahsa ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği'nden 2 araç sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev, evdeki beyaz eşya ve gıda malzemeleri yanarak kullanılamaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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