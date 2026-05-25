Van'da ev yangını
Van'ın Çaldıran ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde bulunan çok sayıda eşya yanarak kullanılamaz hale geldi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı