Van'da ev yangını

Van'ın Çaldıran ilçesindeki bir ikamette meydana gelen yangın, itfaiye birimlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde bulunan çok sayıda eşya yanarak kullanılamaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı