Van'da okulda dehşet: Çocuğuna kartopu atan öğrenciyi koridorda darp etti

Van'ın Edremit ilçesinde bir veli, çocuğuna kartopu attığı iddia edilen 8 yaşındaki öğrenciyi okul koridorunda darp etti. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve diğer çocukların korkulu bakışları arasında gerçekleşti.

Van'ın Edremit ilçesinde bir veli, çocuğuna kartopu attığı iddia edilen 8 yaşındaki öğrenciyi okul koridorunda darp etti. Küçük çocukların gözü önünde yaşanan şiddet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Mart 2026 tarihinde Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde bulunan Mavi Göl İlkokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesinde teneffüs sırasında oyun oynayan öğrenciler arasında kartopu savaşı başladı. Bu sırada 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki M.Y. isimli öğrencinin attığı iddia edilen kartopu, başka bir öğrencinin kaşına isabet etti. Durumu haber alan ve ismi öğrenilemeyen bir veli, öfkeyle okula gelerek koridorda M.Y.'yi sıkıştırdı. Diğer öğrencilerin korku dolu bakışları arasında küçük çocuğa fiziksel şiddet uygulayan öfkeli veliyi, yine koridorda bulunan diğer küçük öğrenciler ayırmaya çalıştı.

Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; velinin koridorda hızla yürüyerek hedef aldığı öğrenciyi darp etmeye başladığı, çevredeki diğer çocukların ise büyük bir korkuyla olayı izlediği ve arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Tarafların birbirilerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
