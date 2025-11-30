Haberler

Van'da Baraja Düşen Otomobildeki Gençlerin Cansız Bedeni Bulundu

Van'da Baraja Düşen Otomobildeki Gençlerin Cansız Bedeni Bulundu
Güncelleme:
Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin Zernek Barajı'na düşmesi sonucu kaybolan Furkan Özdemir'in cansız bedeni bulundu. Olayda 2 kişi daha kurtarıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin Zernek Barajı'na uçması sonucu kaybolan Furkan Özdemir'in cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari kara yolundaki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracın kontrolden çıkarak baraj suyuna düştüğü bildirildi. Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sualtı arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna (22) sudan çıkarılmıştı.

Suya batan 01 BBH 295 plakalı otomobilden çıkarılan 2 kişinin cenazesi Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Furkan Özdemir'in cansız bedeni ise Van Emniyet Müdürlüğüne ait ROW (Sualtı Görüntüleme Cihazı) cihazının da kullanıldığı arama çalışmalarında akşam saatlerinde bulundu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan gençlerin cenazelerinin, yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
