Van'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, gündüz saatlerinde ilçenin Keçilioba Mahallesi'ne bağlı İl mezrasında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan anız yangını, Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. - VAN