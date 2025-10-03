Haberler

Van'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Van'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Başkale ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, gündüz saatlerinde ilçenin Keçilioba Mahallesi'ne bağlı İl mezrasında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan anız yangını, Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
