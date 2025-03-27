Van'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Van'ın Özalp ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı. Kazanın olduğu yerde soruşturma başlatıldı.
VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Özalp-Van kara yolu üzerindeki Yatılı Bölge Ortaokulu Kavşağında meydana geldi. Hasta almaya gitmekte olan ambulans ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Özalp Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa