Van'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Özalp-Van kara yolu üzerindeki Yatılı Bölge Ortaokulu Kavşağında meydana geldi. Hasta almaya gitmekte olan ambulans ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Özalp Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN