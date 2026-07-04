Haberler

Van'da 800 küçükbaş hayvanın yağmalanmasına yönelik İHA destekli operasyon: 4 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde 800 küçükbaş hayvanın yağmalanmasına yönelik jandarmanın İHA destekli operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Hayvanlar sahibine teslim edildi.

Van'da 800 adet küçükbaş hayvanın yağmalanmasına yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen İHA destekli operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, Tuşba ilçesinde 800 adet küçükbaş hayvanın yağmalandığı ihbarının alınması üzerine harekete geçildi. Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli başlatılan arama çalışmaları neticesinde; 800 adet küçükbaş hayvan arazide tespit edilerek sahibine teslim edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Van İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak; çobanları silahla tehdit ederek hayvanları yağmalayan 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
'Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza' iddiası

Mezuniyet törenine damga vuran Boğaziçili öğrenciye ağır ceza
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi

Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! Havada bekledi
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Milli futbolculardan Hacıosmanoğlu'na rest!
Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

Dünya bu tarihi anları konuşuyor!
100 milyon ton kaya ile deniz doldurularak Trabzon'a yeni havalimanı inşa edilecek

100 milyon ton kaya ile doldurulacak! Bir ilimizde büyük dönüşüm