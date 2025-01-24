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Van'da 8 Kilo 750 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Van'da 8 Kilo 750 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Van'ın Erciş ilçesinde yapılan operasyonda, polis ekipleri tarafından 8 poşet içinde 8 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyona katılan narkotik köpeği, olayda 1 şüpheliyi yakaladı.

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda 8 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 8 poşet içinde arabaya gizlenmiş vaziyette 8 kilo 750 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Hassas burunlu narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda yakalanan 1 şüphe ise gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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