Van'da 8 Kilo 750 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda 8 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 8 poşet içinde arabaya gizlenmiş vaziyette 8 kilo 750 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Hassas burunlu narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda yakalanan 1 şüphe ise gözaltına alındı. - VAN