Van'da 8 Kilo 750 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde yapılan operasyonda, polis ekipleri tarafından 8 poşet içinde 8 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyona katılan narkotik köpeği, olayda 1 şüpheliyi yakaladı.
Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda 8 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 8 poşet içinde arabaya gizlenmiş vaziyette 8 kilo 750 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Hassas burunlu narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda yakalanan 1 şüphe ise gözaltına alındı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa